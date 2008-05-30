На Delphi7 написано приложение (есть исходники) работающее с СУБД MSSQL 2005 Нужно используя данный прототип, написать аналогичное приложение с тем же функционалом на основе asp.net, Ajax (Visual Studio 2005), ...
Скрипт, не позволяющий сохранять страницу
Необходимо написать скрипт, не позволяющий пользователю сохранять страницу у себя на винчестере ("Сохранить объект как...". Например: страница проиндексирована поисковиком и она находится в индексе ПС. Пользователь нашел страницу в серпе ПС и он хочет её сохранить через команду "Сохранить объект как....". Скрипт должен препятствовать этому процессу.
Пишите сроки и сколько будет сие стоить.
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