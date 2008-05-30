Скрипт, не позволяющий сохранять страницу

Необходимо написать скрипт, не позволяющий пользователю сохранять страницу у себя на винчестере ("Сохранить объект как...". Например: страница проиндексирована поисковиком и она находится в индексе ПС. Пользователь нашел страницу в серпе ПС и он хочет её сохранить через команду "Сохранить объект как....". Скрипт должен препятствовать этому процессу.

Пишите сроки и сколько будет сие стоить.