Веб-доступ к БД MSSQL 2005

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Закрыт18 заявок814 просмотров

На Delphi7 написано приложение (есть исходники) работающее с СУБД MSSQL 2005

Нужно используя данный прототип, написать аналогичное приложение с тем же функционалом

на основе asp.net, Ajax (Visual Studio 2005), IIS, MSSQL 2005, работающее через веб-браузер с той же БД.

Структуру имеющихся таблиц менять нельзя.

Результат нужен с исходными текстами.

AJAXASP.NET
15 лет назад
abcsport
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

efiman38
Ефим 
57 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$300
10 дней

Заявки фрилансеров

efiman38
Ефим 
57 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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