Цель: Разработать механизм для реализации открытого интерфейса между учетными системами компании и клиентами. Взаимодействие систем должно выполняться через интернет, по протоколу SOAP. Основные требования: 1. SOAP-сервер на базе IIS. 2. ...
Веб-доступ к БД MSSQL 2005
На Delphi7 написано приложение (есть исходники) работающее с СУБД MSSQL 2005
Нужно используя данный прототип, написать аналогичное приложение с тем же функционалом
на основе asp.net, Ajax (Visual Studio 2005), IIS, MSSQL 2005, работающее через веб-браузер с той же БД.
Структуру имеющихся таблиц менять нельзя.
Результат нужен с исходными текстами.
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