Веб-доступ к БД MSSQL 2005

На Delphi7 написано приложение (есть исходники) работающее с СУБД MSSQL 2005

Нужно используя данный прототип, написать аналогичное приложение с тем же функционалом

на основе asp.net, Ajax (Visual Studio 2005), IIS, MSSQL 2005, работающее через веб-браузер с той же БД.

Структуру имеющихся таблиц менять нельзя.

Результат нужен с исходными текстами.