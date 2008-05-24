Deployment Script

Задача в следующем:

- на входе у нас есть исходные файлы (c++ builder 5.0) клиентской и серверной части программы, которые находятся в SVN (адрес, логин, пароль есть)

- скрипт на сервере (Винда) заходит в СВН, берет исходники, компилит их и делает билд и сохраняет его на сервере

- предполагается, что исходники рабочие, хотя наиболее вероятные ошибки надо рассмотреть (например ошибки в коде)

Писать можно на чем угодно - главное чтобы работало (ActiveScript, Make etc.). Помогите плз. Очень надо!