AJAX скрипт

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Завершен4 заявки204 просмотра

На сайте (движок ДЛЕ) надо воткнуть скрипт как на примере

http://pornofilmi.org/2008/05/24/podroskovye_kinoproby_56.html (18 +)

(это лишь удачный пример и только)

алгориттм скрипта

1 наводим курсор на превью картинки

2 кликаем

3 превью увеличивается закрывая страницу сайта увеличенной картинкой

4 кликаем он сворачивается обратно

по возможности пишите в личку с указанием номера ICQ для связи

AJAXHTML
17 лет назад
vikt0r-A
Виктор 
52 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Tkachenko
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$50
Работа выполнена - качественно - оперативно - по приемлемой цене исполнитель - адекватен - профессионален - вежлив рекомендую
Оценка 10+++ Один из немногох людей, который может четко обьяснить свои желания, подчеркнув все ньюансы, которые часто приходится буквально выдавливать из заказчика. Виктора даже как то неловко назывывать заказчиком. Партнер - более уместное слово. Оплата по результату без проблем и лишних напоминаний.

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Tkachenko
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад