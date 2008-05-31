AJAX скрипт

Оценка 10+++ Один из немногох людей, который может четко обьяснить свои желания, подчеркнув все ньюансы, которые часто приходится буквально выдавливать из заказчика. Виктора даже как то неловко назывывать заказчиком. Партнер - более уместное слово. Оплата по результату без проблем и лишних напоминаний.