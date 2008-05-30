ТЗ готов выдавать уже только конкретным людям, поэтому при наличии интереса – просьба отписываться в комментариях и указывать к/л контакт. Бюджет определяет разработчик по итогам рассмотрения ТЗ и уточнения. ...
Контроль деятельности мед. представителей
Краткое описание:
Система должна работать в следующих режимах: «текстовый», «карта».
В текстовом режиме информация выводится в виде текстов и текстовых таблиц.
В режиме «карта» вместе с текстовой информацией выводится требуемая часть карты города с улицами и номерами домов. На карте города должна быть выведена следующая информация: медицинские учреждения маршрут торгового представителя
В режиме «карта» у пользователя системы должна быть возможность интерактивно (с использованием мыши) выполнить следующие действия:
1. получить специфическую для системы информацию: список врачей, информацию о визитах и т.д.
2. для менеджера: провести распределение торговых представителей по медицинским учреждениям
3. для торгового представителя: запланировать маршрут посещений
Архитектура:
Все данные хранятся на центральном сервере SQL Server 2005.
У пользователей установлено:
1. приложение на .NET 3.5
2. модуль MOSMAP-GIS Integrator (ActiveX) http://mosmap.ru/software/
3. карты к модулю mosmap
4. локально SQL 2005 Express (обсуждается)
Пользовательские программы соединяются с сервером через Интернет. Надо предусмотреть работу в т.ч. через dial-up.
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