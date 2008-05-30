Контроль деятельности мед. представителей

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок362 просмотра

Краткое описание:

Система должна работать в следующих режимах: «текстовый», «карта».

В текстовом режиме информация выводится в виде текстов и текстовых таблиц.

В режиме «карта» вместе с текстовой информацией выводится требуемая часть карты города с улицами и номерами домов. На карте города должна быть выведена следующая информация: медицинские учреждения маршрут торгового представителя

В режиме «карта» у пользователя системы должна быть возможность интерактивно (с использованием мыши) выполнить следующие действия:

1. получить специфическую для системы информацию: список врачей, информацию о визитах и т.д.

2. для менеджера: провести распределение торговых представителей по медицинским учреждениям

3. для торгового представителя: запланировать маршрут посещений

Архитектура:

Все данные хранятся на центральном сервере SQL Server 2005.

У пользователей установлено:

1. приложение на .NET 3.5

2. модуль MOSMAP-GIS Integrator (ActiveX) http://mosmap.ru/software/

3. карты к модулю mosmap

4. локально SQL 2005 Express (обсуждается)

Пользовательские программы соединяются с сервером через Интернет. Надо предусмотреть работу в т.ч. через dial-up.

SQL
17 лет назад
jan2000
Ян 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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