Контроль деятельности мед. представителей

Краткое описание:

Система должна работать в следующих режимах: «текстовый», «карта».

В текстовом режиме информация выводится в виде текстов и текстовых таблиц.

В режиме «карта» вместе с текстовой информацией выводится требуемая часть карты города с улицами и номерами домов. На карте города должна быть выведена следующая информация: медицинские учреждения маршрут торгового представителя

В режиме «карта» у пользователя системы должна быть возможность интерактивно (с использованием мыши) выполнить следующие действия:

1. получить специфическую для системы информацию: список врачей, информацию о визитах и т.д.

2. для менеджера: провести распределение торговых представителей по медицинским учреждениям

3. для торгового представителя: запланировать маршрут посещений

Архитектура:

Все данные хранятся на центральном сервере SQL Server 2005.

У пользователей установлено:

1. приложение на .NET 3.5

2. модуль MOSMAP-GIS Integrator (ActiveX) http://mosmap.ru/software/

3. карты к модулю mosmap

4. локально SQL 2005 Express (обсуждается)

Пользовательские программы соединяются с сервером через Интернет. Надо предусмотреть работу в т.ч. через dial-up.