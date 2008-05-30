Пройти по Javascript ссылкам и сохранить результат

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки203 просмотра

Задание следующего характера:

Есть сайт. На этом сайте есть перечень пользователей. На странице каждого пользователя хранится информация о действиях, сделанных этим пользователем (что-то наподобие лога). Эта информация о действиях пользователя упорядочена в список. Этот список может состоять из нескольких страниц (в случае, если записей в списке больше 10).

Необходимо: реализовать механизм, который бы позволял пройтись по страницам этого списка (см. прикрепленную картинку) и сохранить результат в файл Excel либо Acces. Можно также и в XML.

Примечание: Переход между страницами списка реализован с помощью javacript.

Для человека, разбирающегося в javascript, такое задание не составит большой сложности.

Форма реализации - любая, но необходим интерфейс.

JavaScript
17 лет назад
CustomerOrders
Максим Бреев 
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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