Пройти по Javascript ссылкам и сохранить результат

Задание следующего характера:

Есть сайт. На этом сайте есть перечень пользователей. На странице каждого пользователя хранится информация о действиях, сделанных этим пользователем (что-то наподобие лога). Эта информация о действиях пользователя упорядочена в список. Этот список может состоять из нескольких страниц (в случае, если записей в списке больше 10).

Необходимо: реализовать механизм, который бы позволял пройтись по страницам этого списка (см. прикрепленную картинку) и сохранить результат в файл Excel либо Acces. Можно также и в XML.

Примечание: Переход между страницами списка реализован с помощью javacript.

Для человека, разбирающегося в javascript, такое задание не составит большой сложности.

Форма реализации - любая, но необходим интерфейс.