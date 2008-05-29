Доработать аукцион PhpProBid 6.3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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1. Прием платежей, вебмани, яндекс.

2.Реализовать возможность загрузки/добавления множества товаров в магазин пользователя.(расматриваются разные варианты. самостоятельно пользователем либо через администратора(что предпочтительней)) ане по одному как щя.

3.Реализовать грамотную статистику рейтинг популярности магазинов пользователей.

4. Автоматическая кодировка/курсовка валют

5.По дизайну: нужен модуль/модули вывода разной информации на главной странице(банеры,флеши, текста, и тд)

с возможностью менять местами относительно положенина главной, или несколько шаблонов(расматриваются варианты)

6. облагородить немного, причесать подправить, добавить презентабельности.

17 лет назад
Minimals
Rock Minimals 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров