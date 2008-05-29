Необходимо разработать (или адаптировать) видео плеер для установки на сайты под управлением Bitrix. Видеоплеер должен уметь следущее: 1. Удобное регулирование звука без лишних кликов. 2. Иконку мгновенного погашения звука. ...
Администраторская панель
Разделы(Структура базы уже есть, привязать только к ней)
- Работа с продуктами(При заходе в этот раздел открывались бы категории и ссылки Добавить категории отредактировать категорию)
- При выборе категории работа шла бы с самими продуктами в данной категории (Вложенность максимум 1) + Работа с самими продуктами
- Работа с контентом(При заходе в данный раздел, был бы выбор категорий с возможностью добавления и удаления категорий (На странице добавлении категории были бы след. Поля: Название, Описание, HTML ссылка Modrew) ) + Возможность Добавление Текстовой Информации в категории (HTML редактор, настройки его все через раздел Настроек)
- Темплейты (Подгружалась бы база темплейтов и включалась выключались темплейты)
- Ошибки, обновления (При переходе в данный раздел был бы список ошибок(3 типа ошибок: Зеленые – успешно, Желтоя- не серьезная ошибка, Красное – серьезная ошибка ))
- Блоки (Текстовый список Название и включить выключит)
- Настройки (Список настроек)
ICQ 997544
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