Администраторская панель

Разделы(Структура базы уже есть, привязать только к ней)

- Работа с продуктами(При заходе в этот раздел открывались бы категории и ссылки Добавить категории отредактировать категорию)

- При выборе категории работа шла бы с самими продуктами в данной категории (Вложенность максимум 1) + Работа с самими продуктами

- Работа с контентом(При заходе в данный раздел, был бы выбор категорий с возможностью добавления и удаления категорий (На странице добавлении категории были бы след. Поля: Название, Описание, HTML ссылка Modrew) ) + Возможность Добавление Текстовой Информации в категории (HTML редактор, настройки его все через раздел Настроек)

- Темплейты (Подгружалась бы база темплейтов и включалась выключались темплейты)

- Ошибки, обновления (При переходе в данный раздел был бы список ошибок(3 типа ошибок: Зеленые – успешно, Желтоя- не серьезная ошибка, Красное – серьезная ошибка ))

- Блоки (Текстовый список Название и включить выключит)

- Настройки (Список настроек)

ICQ 997544