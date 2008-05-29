Поправить строчку в коде

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок281 просмотр

Есть локализованная проблема (php+html) в коде. надо её решить.

Оплата через yandex.деньги.

HTMLPHP
17 лет назад
kinst
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
17 лет назад
$5
Работу выполнил на отлично и быстро. Всё время был на связи.
Приятно было работать. Отличный заказчик! =)

Заявки фрилансеров

OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
17 лет назад