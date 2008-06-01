Требуется поставить сайт на движок

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок449 просмотров

Техническое задание:

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Сроки: до 01.06.2008

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главная страница: http://www.7style.ru/1/

- логотипы активные, при нажатии уходим на страницу асортимент

- справа новости: первые две новости из раздела новости

- С низу текст: картинки и текст (текст корокий и полный), при наджатии переходим на полный текст как "СНОВА В МОДЕ"

в логотипах - если товара нет, то логотип серый

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ассортимент:

http://www.7style.ru/1/assorty.htm

-Логотип бренда, описание и человек меняется в админке

-также в админке выбирается бренд, который отображается по умолчанию первым при нажатии на ассортимент

-спецпредложение (внизу) - последнее спецпредложение по этому бренду

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Наши правила: http://www.7style.ru/1/right.htm

полностью текстовое поле

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новости: http://www.7style.ru/1/news.htm

-каждой новости соответсвуют картинки справа

-новость имеет два раздела (кратко, полный текст), т.е. при нажатии на новость, новость раздвигается вниз, и подгружаются картинки соответсвующие данной новости

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спецпредложения http://www.7style.ru/1/specii.htm

-девочка и текст ниже - текстовая часть

-ниже спецпредложения с датами они заносятся: выбираем бренд, пишем число, заколовок, текст маленький, текст большой, заносим картинки с ценами и артикулами.

- при нажатии на текст со спецпредложением, анологично новостям, текст раздвигается и подгужаются картинки относящиеся к данному спецпредложению

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Схема проезда -http://www.7style.ru/1/shema.htm

текстовая часть

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Ответы на вопросы http://www.7style.ru/1/quest.htm

-вопрос, коротки ответ, полный ответ

-вопросы добавляются в конец, но также надо сделать их перемещение

17 лет назад
pwx
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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