Нужно написать программное обеспечение для управления телероботом. Робот снабжен самоходной тележкой, монитором, видеокамерой, микрофоном, датчиком движения. Смонтировано оборудование на базе ноутбука. Программисту будет предоставлен удаленный доступ. ...
Требуется поставить сайт на движок
Техническое задание:
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Сроки: до 01.06.2008
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главная страница: http://www.7style.ru/1/
- логотипы активные, при нажатии уходим на страницу асортимент
- справа новости: первые две новости из раздела новости
- С низу текст: картинки и текст (текст корокий и полный), при наджатии переходим на полный текст как "СНОВА В МОДЕ"
в логотипах - если товара нет, то логотип серый
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ассортимент:
http://www.7style.ru/1/assorty.htm
-Логотип бренда, описание и человек меняется в админке
-также в админке выбирается бренд, который отображается по умолчанию первым при нажатии на ассортимент
-спецпредложение (внизу) - последнее спецпредложение по этому бренду
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Наши правила: http://www.7style.ru/1/right.htm
полностью текстовое поле
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новости: http://www.7style.ru/1/news.htm
-каждой новости соответсвуют картинки справа
-новость имеет два раздела (кратко, полный текст), т.е. при нажатии на новость, новость раздвигается вниз, и подгружаются картинки соответсвующие данной новости
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спецпредложения http://www.7style.ru/1/specii.htm
-девочка и текст ниже - текстовая часть
-ниже спецпредложения с датами они заносятся: выбираем бренд, пишем число, заколовок, текст маленький, текст большой, заносим картинки с ценами и артикулами.
- при нажатии на текст со спецпредложением, анологично новостям, текст раздвигается и подгужаются картинки относящиеся к данному спецпредложению
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Схема проезда -http://www.7style.ru/1/shema.htm
текстовая часть
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Ответы на вопросы http://www.7style.ru/1/quest.htm
-вопрос, коротки ответ, полный ответ
-вопросы добавляются в конец, но также надо сделать их перемещение
Заявки фрилансеров
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