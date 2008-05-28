Система статистики на созданный флеш сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок163 просмотра

Необходимо создать систему учета посещаемости страниц флеш сайт (созданного). Вывод статистики производится для каждой страницы с предварительной установкой параметров вывода статистики (по дням, неделям и т.п.). Для просмотра статистики необходимо предусмотреть систему регистрации.

17 лет назад
kontel
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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