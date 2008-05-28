Каталог обоев

Т.З. есть.

Работы там прилично, на неделю активного программинга.

Нужны знания GD, работа с zip-архивами через php, mysql, сессии, кукисы....

Бюджет около 10 000 р.

Все кидалы идут лесом - предоплаты нет, даже 10$ не переведу. Можно безопасную сделку.

http://www.free-lance.ru/users/cupid/opinions/ тут отзывы обо мне.

И ещё, проект будет известным, и ваше имя на нём будет запечатлено )

Если интересно, пишите в личку, дам линк на Т.З.