Каталог обоев

Необходимо добавить в компонент jmovie некоторые возможности! Подробности по переписке #123033999
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Т.З. есть.
Работы там прилично, на неделю активного программинга.
Нужны знания GD, работа с zip-архивами через php, mysql, сессии, кукисы....
Бюджет около 10 000 р.
Все кидалы идут лесом - предоплаты нет, даже 10$ не переведу. Можно безопасную сделку.
http://www.free-lance.ru/users/cupid/opinions/ тут отзывы обо мне.
И ещё, проект будет известным, и ваше имя на нём будет запечатлено )
Если интересно, пишите в личку, дам линк на Т.З.
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