Скрипт письмо с сайта через SMTP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок231 просмотр

Необходимо создать скрипт для отправки письма с сайта через внешний SMTP (например Mail.ru). При этом каждому отправленному письму должен присваиваться порядковый номер (к примеру в Тему письма: Письмо №1 .... и дальше сама тема)

SMTP
17 лет назад
wmzex
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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