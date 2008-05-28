Перенос и доработка сайта о страховке

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок196 просмотров

Перенести сайт www.sd-garant.com

на

DLE с доработкой некоторых функций, автоматичксоы статитистикой.

и переделкой главной новости и коментариев!

аська 479069563

Выбранный Исполнитель оказался машенником, предложение актуально прошу обращатся

DLE
17 лет назад
radnik
Андрей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранные исполнители

Centurion2
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов(-1)
17 лет назад
$95
3 дня
un-style
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$100
14 дней
Работы после долгой задержки и без ответа было обещенно выполнить 16 числа но так и не дождался! Не люблю когда обещают но не выполняют в срок!!

Заявки фрилансеров

Centurion2
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов(-1)
17 лет назад
un-style
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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