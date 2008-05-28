Модуль "бренды" для shop-script

Работа не выполнена, на сообщения в аське и в личке не отвечает... Взялся за работу и пропал, обещал за пару дней сделать, но ничего не получилось... Еще и в добавок игнорирует меня... Так что доверия этому фрилансеру нету... Отписал из другой аськи, откликнулся... пишу из своей, молчит.... делаю выводы. Откликнулся, написал что в 16:00 скинет линк на модуль.... уже почти 22:00 по МСК, нету не линка, не исполнителя...