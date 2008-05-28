Модуль "бренды" для shop-script

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок295 просмотров

Нужен модуль дополнительной сортировки товаров по названию фирмы производителя. Можно использовать для этого одно из существующих полей или создать дополнительное. При выборе одной из фирм, должен выводиться список всех товаров.

предложения оставляем в формате цена\срок\аська.

17 лет назад
kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов

Выбранные исполнители

cafer
41 год
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$50
progam_developer
Анатольевич 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва(-2)
17 лет назад
$80
3 дня
Работа не выполнена, на сообщения в аське и в личке не отвечает... Взялся за работу и пропал, обещал за пару дней сделать, но ничего не получилось... Еще и в добавок игнорирует меня... Так что доверия этому фрилансеру нету... Отписал из другой аськи, откликнулся... пишу из своей, молчит.... делаю выводы. Откликнулся, написал что в 16:00 скинет линк на модуль.... уже почти 22:00 по МСК, нету не линка, не исполнителя...

Заявки фрилансеров

cafer
41 год
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
progam_developer
Анатольевич 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва(-2)
17 лет назад

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