Интересует скрипт тв программы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок179 просмотров

Требуется скрипт тв программы аналог (www.programma.tv) двуязычный без дизайна

с ручным заполнением программы и с выделением программы на текучее время

Можно самописный можно переделаный

Бюджет не определен.Жду ваших предложений

17 лет назад
dmitrijs
46 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров