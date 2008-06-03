Облако тегов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок212 просмотров

Нужно создать облако тегов, в котором теги различаются размером букв и цветом.

Размер зависит от рейтинга тега.

Цвет от актуальности - чем старее, тем светлее тег.

17 лет назад
gesserg
Сергей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

shaman_rus
Сергей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
Было приятно работать с этим человеком. Делает четко то, что требуется, делает это качественно и быстро. Всегда на связи, это огромный плюс. Задача была выполнена точно, в самые короткие сроки. Рад, что мы продолжили сотрудничество и сделали проект полностью.

Заявки фрилансеров

shaman_rus
Сергей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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