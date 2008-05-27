Требуется разработчик по Flash для добавлению готового Portfolio к существующему приложения. Предоставте, пожалуйста, ссылки на законченные проекты. Skype: idynasty
Создание игры на флеш
Нужно создать игрушку на флеше, посвященную Eвро 2008
Тз и объем сейчас уточняется и появится в ближайшее время. От Вас также приветствуются идеи.
Цена от 500$ и выше
Ждем Ваших предложений.
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