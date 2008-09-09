Отправка писем с сайта

Есть. типа доски объявлений. пользователь добавляет "новость", "новость" добавляется в базу и идёт на модерацию. надо чтобы вместе с добавлением в базу на модерацию, новость отправлялась по определённому емайлу.

хостиг на яху. админка самописная.

требуется человек который в срочном порядке сможет это реализовать разобравшись в нашей админке и коде.

Цену не назначаю называйте. сделать надо срочно.

там щас скопипастил другой код. письма приходят коряво и в фигофых кодировках. надо доделать ) просьба указывать аську сразу, чобы было куда стучать. опыт огромный обязателен :)