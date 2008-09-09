Отправка писем с сайта

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Завершен12 заявок318 просмотров

Есть. типа доски объявлений. пользователь добавляет "новость", "новость" добавляется в базу и идёт на модерацию. надо чтобы вместе с добавлением в базу на модерацию, новость отправлялась по определённому емайлу.

хостиг на яху. админка самописная.

требуется человек который в срочном порядке сможет это реализовать разобравшись в нашей админке и коде.

Цену не назначаю называйте. сделать надо срочно.

там щас скопипастил другой код. письма приходят коряво и в фигофых кодировках. надо доделать ) просьба указывать аську сразу, чобы было куда стучать. опыт огромный обязателен :)

17 лет назад
gree
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

filipchuk
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$20
1 день
Работа была сделана. Рекомендую.
Все прошло, как и договорились. Хороший клиент!

Заявки фрилансеров

filipchuk
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад