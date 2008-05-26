Дизайнерка

Поправить меню. Сейчас правильно отображается только в IE, нужно чтобы везде и под любыми платформами. Сам скрипт лежит здесь http://www.paintingofrussia.com/menu/index3.php В общем, ситуация такая: желающих много, как выбрать не знаю. 15 WMZ ...