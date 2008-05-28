Кредитный калькулятор в виде модуля для Joomla

Добрый день, уважаемые участники проекта Weblancer.net

Ищу исполнителя на написание модуля "Кредитный калькулятор" для регионального сайта банковской тематики.

Калькулятор должен состоять из 3-х частей:

1) расчет ипотечного кредита

2) расчет автокредита

3) расчет потребительского кредита

После того, как человек определился с видом кредита, суммой и прочим (т.е. заполнил анкету) ему выдается информация о том, сколько примерно (по среднему проценту) он переплатит, сколько будет выплачивать, какими доялми и т.п., а так же список банков, в которые он за подобным кредитом может обратиться.

Если вы не делали подобных работ, то лучше не тратьте свое и моё время, ок? :)

Заказ уйдет к тому, кто подобный модуль уже писал.