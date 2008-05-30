Нужен виджет

Здравствуйте!

На сайте публикуется статья, тут же снизу есть что-то типа виджета, на котором должны быть кнопки добавления этой новости в новостные веб 2.0 сайты, их 7 штук...

И точно такой же виджет для добавления этого же материала в блоги, 6-7 штук, на разных сервисах типа лайфинтернет, livejournal и другие...

Есть головной сайт - есть блоги компании - будет добавление в новостные сайты. Эти виджеты - для автоматизации добавления, ну и для пользователей тоже...

Можно все совместить в одном, можно отдельные делать. Сам сайт - на друпал. Будет это отдельный модуль или скрипт - мне все равно. Главное - чтобы хорошо работало. Сколько это будет стоить - не знаю, предлагайте только в личку. Сроки, оплата, как реализуется.

Оплата: безопасная сделка или вебмани после окончания работ, на ваш выбор.