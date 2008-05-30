Нужен виджет

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка182 просмотра

Здравствуйте!

На сайте публикуется статья, тут же снизу есть что-то типа виджета, на котором должны быть кнопки добавления этой новости в новостные веб 2.0 сайты, их 7 штук...

И точно такой же виджет для добавления этого же материала в блоги, 6-7 штук, на разных сервисах типа лайфинтернет, livejournal и другие...

Есть головной сайт - есть блоги компании - будет добавление в новостные сайты. Эти виджеты - для автоматизации добавления, ну и для пользователей тоже...

Можно все совместить в одном, можно отдельные делать. Сам сайт - на друпал. Будет это отдельный модуль или скрипт - мне все равно. Главное - чтобы хорошо работало. Сколько это будет стоить - не знаю, предлагайте только в личку. Сроки, оплата, как реализуется.

Оплата: безопасная сделка или вебмани после окончания работ, на ваш выбор.

Drupal
17 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ovs
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$1
Олег мне очень хорошо и красиво сделал виджет, чуть подправили на ходу. Человек знает свое дело, буду обращаться в дальнейшем еще. Спасибо!
Приятное впечатление от работы. Алексей хорошо излагает суть задачи и не требует невозможного. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

ovs
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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