Нужна очень маленькая работа с php. Прошу писать только тем кто знаком с facebook API мой номер аси: 441727450 Тем кто знает это не должно занять больше ...
Нужна копия сайта на Flash
Нужна полная копия сайта на Flash, ссылка на сайт http://www.asylum.fr/
Переделывать сам сайт не надо. Нужны лишь все файлы этого сайта (HTML,Flash и все скрипты).
Заявки фрилансеров
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