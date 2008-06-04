Нужна функция парсера выдачи рамблера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок192 просмотра

На входе функция получает поисковый запрос, глубину просмотра (кратную 10), и сайт, позицию которого нужно узнать.

На выходе - текстовую строку "$keyword|$site_url|$position\n"

$site_url берется прямо из выдачи, как он есть там, c http:// и т.п. вещами.

страницы вытаскиваются file_get_contents, curl и др библиотеки не использовать

фунция/класс д.б. легкой, без подключения сторонних классов.

допускается адаптация вашего решения под вышеописанное, если оно уже есть. если будете делать класс, он должен вызываться обычной функцией (это архитектурная особенность)

17 лет назад
wade_seo
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

FirstStep
Anri 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$20
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

FirstStep
Anri 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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