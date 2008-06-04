Необходимо создать скрипт, который отображал брал бы курсы валют по следующей ссылке: http://www.nbg.ge/rss.php - интересует только три валюты: USD, RUB и EUR. После чего скрипт должен отнимать определенный процент (к примеру 5,5%) от курса и ...
Нужна функция парсера выдачи рамблера
На входе функция получает поисковый запрос, глубину просмотра (кратную 10), и сайт, позицию которого нужно узнать.
На выходе - текстовую строку "$keyword|$site_url|$position\n"
$site_url берется прямо из выдачи, как он есть там, c http:// и т.п. вещами.
страницы вытаскиваются file_get_contents, curl и др библиотеки не использовать
фунция/класс д.б. легкой, без подключения сторонних классов.
допускается адаптация вашего решения под вышеописанное, если оно уже есть. если будете делать класс, он должен вызываться обычной функцией (это архитектурная особенность)
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