Нужна функция парсера выдачи рамблера

На входе функция получает поисковый запрос, глубину просмотра (кратную 10), и сайт, позицию которого нужно узнать.

На выходе - текстовую строку "$keyword|$site_url|$position

"

$site_url берется прямо из выдачи, как он есть там, c http:// и т.п. вещами.

страницы вытаскиваются file_get_contents, curl и др библиотеки не использовать

фунция/класс д.б. легкой, без подключения сторонних классов.

допускается адаптация вашего решения под вышеописанное, если оно уже есть. если будете делать класс, он должен вызываться обычной функцией (это архитектурная особенность)