Программирование и админка

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт26 заявок342 просмотра

Имеется готовый дизайн для сайта в кореле. Нужна верстка, система управления контентом.

Макет простой. Высылаю по требованию

17 лет назад
aSLP
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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