Нужно сделать конструктор (Flash/Flex) аналогичный конструктору на сайте www.spreadshirt.com (не могу дать прямую ссылку, чтоб посмотреть сам конструктор, заходите на сайт и жмите create). Функционал практически один в один, отличия минимальные.
Программирование и админка
Имеется готовый дизайн для сайта в кореле. Нужна верстка, система управления контентом.
Макет простой. Высылаю по требованию
Заявки фрилансеров
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