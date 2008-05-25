Необходимо написание скрипта доски объявлений пример http://www.ao.by/ : - с возможностью редактирования веток вложенности, названий разделов, подразделов, пунктов поиска, из админки. - интерфейсом пользователя и т.д. (посмотрите на сайте) ...
Работа для WEB-программиста
SoroStours OÜ
С 2005 года компания "SoroStours" оказывает услуги в области туризма. За этот период времени мы приобрели большой опыт в этой области. Большой и новый автобусный парк, современные склады и конторы, профессиональные сотрудники – все это позволяет предложить клиентам максимально широкий и качественный спектр услуг в области туризма. Жизнь не стоит на месте, она меняется со скоростью света и развитием общества. В связи с этим, наша компания старается идти в ногу со временем. Мы постоянно ищем новые пути и возможности сделать нашу работу с клиентами, отвечающей новым требованиям современного рынка услуг.
Требуется
WEB-программист.
Описание работы
Мы предлагаем интересную и увлекательную работу в быстро развивающейся Компании. В раздел web-управление, занимающийся обслуживанием интернет сайтов, требуются web-программисты для выполнения следующих задач:
* Разработка (cms-под ключ) движков для большого кол-ва сайтов: написание движка для сайта определенной тематики
по заданному ТЗ (Тех.заданию) или по примеру (http://www.kurort-s.ru, http://mobile.de).
*Переписание уже готовых бесплатных движков (Joomla и др.) : дополнение модулей к движкам по заданному ТЗ (Тех.заданию), для того, чтобы функциональность сайта была соответсвующей описанию задания.
* Поддержка сайтов или внедрение новых функций: разработка дополнительных функций по необходимости для компании, а так же техническая поддержка сайтов.
________________________________________________________________________________________________
Требования к кандидату
Гибкий ум
Способность быстро обучаться
Ответственность
Внимательность
Точность
Коммуникабельность
Активность
Исполнительность
Русский язык - в совершенстве
Английский язык - письменный и устный
Знание компьютера - Windows, MS Office, Internet, php, mysql, html.
Важно каждый день быть на связи, оперативность, креативность (но без фанатизма), обязательность, выдерживание сроков.
_________________________________________________________________________________________________
Требуется
модераторы сайтов
Описание работы
• Добавление заданного контента на сайт.
• Добавление новостей, новых разделов.
• Отслеживание правильной работы сайта.
• Редактирование разделов.
Требования к кандидату
• ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО знание и понимание работы движка.
• Желательно опыт веб-программирования от 3 лет;
• Знание стандартов верстки HTML и XHTML
• Желательно наличие рекомендаций
• Уметь: Конфигуририровать (шаблоны страниц и разделов, языки, пункты меню, права и безопасность) Постоянно отслеживать и ставить обновления.
(есть возможность работать не удаленно, а в офисе в Эстонии/Tallinn.)
______________________________________________________________________________________________
Фирма предлагает
•Стабильная зарплата и регулярные премии по результатам труда.
•Посотянную работу.
•Как крупные так и мелкие заказы.
•Карьерный рост.
•Работа в молодом дружном коллективе.
•Самореализация.
Информация о работе
Место нахождения: Estonia/Таллинн
Дата выхода на работу: как можно скорее
_________________________________________________________________________________________________
Контакты: CV и вопросы – [email protected]
Если есть вопросы – предложения, пишите их сразу письмом.
Если серьёзно интересует рабочее место, то пожалуйста, потратьте *** минут и опишите свои навыки, возможности, заслуги и успехи. Желательно с относящимися к заданию-вакансии конкретными примерами, сроками и ценами.
Контакты
Контактное лицо: Viktor
Контактный телефон: (+372) 58 120 120
Факс: -------------------
Адрес страницы в Интернете: http://sorostours.eu
_____________________________________________________________________________________
Все заказы будут отдаваться только самому бустрому програмисту с которым мы будем сотрудничать.
Исходя из обьема работы и кол-ва будуюших сайтов, все заказы оплачиваются не более 100$ за движок или постоянная помесячная зарплата по договоренности около 800$ в месяц (все зависит от вашей работы: качество, скорость.). На постоянную работу будут приниматься только те, кто пройдет конкурс: Необходимо написать движок для нашего сайта по промеру сайта www.mobile.de, приветствуются свои идеи и предложения, возможны варианты использования уже готовых своих или бесплатных движков. Главное, чтобы функциональность сайта была такой как в примере, удобное администирование, добавление контента на сайт из админ панели, управление страницами и разделами. (Предлагайте свои идеи рассматриваем все). Конкурсная работа обязательно оплачивается.
инфо icq: 5902379.
Так же ищем людей, которые смогут достать информацию с определенных сайтов (например с сайта обьявлений достать все обьявления и файлом передать нам, вознаграждение до 100$, таких заказов будет около 100).
инфо icq: 5902418.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Доброго времени суток! Имеется: установленный newsgrabber (www.newsgrabber.info), почти настроенный шаблон. Требуется: настроить парсинг с одной RSS ленты, до настроить шаблон (стили, разметка). Для исполнителя знающего что ...Закрыт17 лет назад
- $15
Требуется поправить поиск реализованный через xml.yandex на сайте, поиск только по категории домашние животные (сайты которые есть в Яндекс Каталоге в данной категории) Сайт на Joomale Скрипт в аттачеЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется написание граббера Я.Маркета для ДЛЕ. Основные требования: 1) Грабинг через прокси. В файл proxy.txt кидается несколько проксей и граббер использует их для грабинга. Если яндекс выводит сообщение Вы - робот или ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $250
Есть 10+ Блогов на WordPress Необходимо автоматизировать процесс обновления этих блогов. Контент - собственный. (не граббер) Загружается файл с текстом + файлы с HTML кодом - Устанавливается объем публикуемого текста ...Закрыт17 лет назад
- $100
Есть почти готовый сайт. Нужно внести небольшие правки в него. Бюджет - до 100 у.е. Список и тз - при переписке. В основном - это внешний вид. Жду предложений. Специалист - обязательно из Украины.Закрыт17 лет назад
- $500
Нужно сделать систему юзерских блогов, без наворотов, собственно функционал: - регистрация юзеров - собственно блоги по категориям, подкатегориям и по типам (статья, новость) - рейтинг постов и юзеров типа digg.com каждый ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад
Сделать доп. поля и автозаполнения полей по БД почтовых индексов. + убрать мелкий баг.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $30
Установлен скрипт hivemail. Иногда приходят письма с крякозябрами вместо русских букв. И почти всегда крякозябры вместо русских букв в названии прикрепленных файлов (с рамблера вообще прикрепленный вордовский файл пришел как zip папка...). Письма с ...Закрыт17 лет назад
- $300
Для сайта радио, работающего на битрикс, требуется разработать скрипт программы передач.Закрыт17 лет назад