Работа для WEB-программиста

SoroStours OÜ

С 2005 года компания "SoroStours" оказывает услуги в области туризма. За этот период времени мы приобрели большой опыт в этой области. Большой и новый автобусный парк, современные склады и конторы, профессиональные сотрудники – все это позволяет предложить клиентам максимально широкий и качественный спектр услуг в области туризма. Жизнь не стоит на месте, она меняется со скоростью света и развитием общества. В связи с этим, наша компания старается идти в ногу со временем. Мы постоянно ищем новые пути и возможности сделать нашу работу с клиентами, отвечающей новым требованиям современного рынка услуг.

Требуется

WEB-программист.

Описание работы

Мы предлагаем интересную и увлекательную работу в быстро развивающейся Компании. В раздел web-управление, занимающийся обслуживанием интернет сайтов, требуются web-программисты для выполнения следующих задач:

* Разработка (cms-под ключ) движков для большого кол-ва сайтов: написание движка для сайта определенной тематики

по заданному ТЗ (Тех.заданию) или по примеру (http://www.kurort-s.ru, http://mobile.de).

*Переписание уже готовых бесплатных движков (Joomla и др.) : дополнение модулей к движкам по заданному ТЗ (Тех.заданию), для того, чтобы функциональность сайта была соответсвующей описанию задания.

* Поддержка сайтов или внедрение новых функций: разработка дополнительных функций по необходимости для компании, а так же техническая поддержка сайтов.

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Требования к кандидату

Гибкий ум

Способность быстро обучаться

Ответственность

Внимательность

Точность

Коммуникабельность

Активность

Исполнительность

Русский язык - в совершенстве

Английский язык - письменный и устный

Знание компьютера - Windows, MS Office, Internet, php, mysql, html.

Важно каждый день быть на связи, оперативность, креативность (но без фанатизма), обязательность, выдерживание сроков.

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Требуется

модераторы сайтов

Описание работы

• Добавление заданного контента на сайт.

• Добавление новостей, новых разделов.

• Отслеживание правильной работы сайта.

• Редактирование разделов.

Требования к кандидату

• ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО знание и понимание работы движка.

• Желательно опыт веб-программирования от 3 лет;

• Знание стандартов верстки HTML и XHTML

• Желательно наличие рекомендаций

• Уметь: Конфигуририровать (шаблоны страниц и разделов, языки, пункты меню, права и безопасность) Постоянно отслеживать и ставить обновления.

(есть возможность работать не удаленно, а в офисе в Эстонии/Tallinn.)

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Фирма предлагает

•Стабильная зарплата и регулярные премии по результатам труда.

•Посотянную работу.

•Как крупные так и мелкие заказы.

•Карьерный рост.

•Работа в молодом дружном коллективе.

•Самореализация.

Информация о работе

Место нахождения: Estonia/Таллинн

Дата выхода на работу: как можно скорее

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Контакты: CV и вопросы – [email protected]

Если есть вопросы – предложения, пишите их сразу письмом.

Если серьёзно интересует рабочее место, то пожалуйста, потратьте *** минут и опишите свои навыки, возможности, заслуги и успехи. Желательно с относящимися к заданию-вакансии конкретными примерами, сроками и ценами.

Контакты

Контактное лицо: Viktor

Контактный телефон: (+372) 58 120 120

Факс: -------------------

Адрес страницы в Интернете: http://sorostours.eu

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Все заказы будут отдаваться только самому бустрому програмисту с которым мы будем сотрудничать.

Исходя из обьема работы и кол-ва будуюших сайтов, все заказы оплачиваются не более 100$ за движок или постоянная помесячная зарплата по договоренности около 800$ в месяц (все зависит от вашей работы: качество, скорость.). На постоянную работу будут приниматься только те, кто пройдет конкурс: Необходимо написать движок для нашего сайта по промеру сайта www.mobile.de, приветствуются свои идеи и предложения, возможны варианты использования уже готовых своих или бесплатных движков. Главное, чтобы функциональность сайта была такой как в примере, удобное администирование, добавление контента на сайт из админ панели, управление страницами и разделами. (Предлагайте свои идеи рассматриваем все). Конкурсная работа обязательно оплачивается.

инфо icq: 5902379.

Так же ищем людей, которые смогут достать информацию с определенных сайтов (например с сайта обьявлений достать все обьявления и файлом передать нам, вознаграждение до 100$, таких заказов будет около 100).

инфо icq: 5902418.