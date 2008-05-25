Переделать заказ в вирт. макрете = джумле

Установлен скрипт hivemail. Иногда приходят письма с крякозябрами вместо русских букв. И почти всегда крякозябры вместо русских букв в названии прикрепленных файлов (с рамблера вообще прикрепленный вордовский файл пришел как zip папка...). Письма с ...