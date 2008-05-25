Переделать заказ в вирт. макрете = джумле

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Закрыт2 заявки121 просмотр

Сделать доп. поля и автозаполнения полей по БД почтовых индексов. + убрать мелкий баг.

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