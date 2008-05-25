Необходимо написать модуля для RunCMS, что бы можно было работать с Google Maps. 1. Необходимо чтоб админ мог ставить маркеры на карты, причем менять вид маркеров (загружать свои), 2. Добавлять описание ...
Срочно! Нужно сделать пару модулей!
День добрый! Нужен человек который сможет сделать несколько плагинов/хаков для движка Social Engine - обращайтесь в аську 660-403
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