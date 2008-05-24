Верстка + интеграция на МодХ

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок192 просмотра

Есть psd. Нужно превратить в сайт. (сверстать, интегрировать, настроить модули). CMS - modX.

Модули: Главный, Фотогалерея, Поиск.

Нужно создать структуру - наполнение - за нами.

Бюджет - до 80 у.е.

Интересуют специалисты для постоянного сотрудничества.

Спасибо.

MODX
17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

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