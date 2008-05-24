Дописать/подправить сайт на MODx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка138 просмотров

Требуется php-программист/верстальщик для дальнейшего сотрудничества.

На первом этапе (испытательном) требуется доделать сайт на MODx, а именно:

1. Подправить php-код

2. Добавить некоторых функций

Бюджет - при общении

Требования Для дальнейшего сотрудничества:

1. Знание html/css/javascript/php/mysql

2. Знание и возможность подправлять CMS'ки + прицеплять на них готовые дизайны

3. Быть на связи

CSSHTMLJavaScriptMODXMySQLPHP
17 лет назад
bullvinkl
Максим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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