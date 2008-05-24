Дописать/подправить сайт на MODx

Уважаемые разработчики! ТЗ в приложении. Пожалуйста ознакомьтесь перед тем как давать свои предложения. Просьба обращатся толковым людям, а не студентам, которые изучили синтаксис языка. Проект нужно сделать до среды вечера, максимум ...