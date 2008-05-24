Реализовать подписку и рассылку на Bitrix

$126
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки178 просмотров

Необходимо реализовать подписку и рассылку на Bitrix. Подробности по ICQ 258851692.

17 лет назад
Web_Pro
Павел 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

qqq
Cisum 
39 лет
21 год в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
$126
ZZiPP
59 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад
$126
Полный провал. PasHaa (17:30:53 24/05/2008) Вы будете разрабатывать задание? PasHaa (17:36:18 24/05/2008) Всё, пропал PasHaa (17:36:24 24/05/2008) мдя... .::AndreW::. (17:36:31 24/05/2008) Я не пропал. .::AndreW::. (17:36:35 24/05/2008) Я кушаю)

Заявки фрилансеров

qqq
Cisum 
39 лет
21 год в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
ZZiPP
59 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад

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