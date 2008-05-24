Доработка модуля Drupal

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки117 просмотров

Необходим программист для качественной и оперативной доработки модуля на Drupal. Все данные по модулю у меня есть, точного ТЗ нет, но имеется просто подробный план работ как и что сделать + скриншоты.

Drupal
17 лет назад
Chieftec
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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