Необходиа флешка

Все подробности в Архиве, который можно скачать по ссылке!

http://depositfiles.com/files/5556484

Если Есть готовые FLASH исходники с выносными Фотками и XML описаниями,

То могу рассмотреть быстрое решение! просто купим готовое!

Важный Нюанс!!!

Фотки Для разделов Должны находиться вне .SWF Файла, то есть должны лежать в папках. А описание к фотке должно забираться из XML или .TXT файла, которые так же лежат вне .SWF файла отдельно для каждого раздела.

Описание к Разделам Флэшки должны забираться из XML Файла!