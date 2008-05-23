Установка и настройка - CMS Joomla и WP.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок268 просмотров

Добрый день!

Требуется специалист по настройке Joomla Virtue Mart и WP e-commerce, а также по установке и настройке CMS Joomla и WP.

Опыт работы обязателен. Приводите примеры уже выполненных работ с указанием сроков исполнения и стоимости.

Предложения студий и менеджеров не рассматриваются.

JoomlaWordPress
17 лет назад
agent-707
Иван 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров