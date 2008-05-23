Установка и настройка - CMS Joomla и WP.

Добрый день!

Требуется специалист по настройке Joomla Virtue Mart и WP e-commerce, а также по установке и настройке CMS Joomla и WP.

Опыт работы обязателен. Приводите примеры уже выполненных работ с указанием сроков исполнения и стоимости.

Предложения студий и менеджеров не рассматриваются.