Добрый день! Требуется создать небольшой корпоративный интранет-портал на платформе Windows SharePoint Services 3.0 на основе разработанного нами дизайна. Сделайте, пожалуйста, для нас коммерческое предложение на эту работу (стоимость и сроки). Требуемая структура ...
Скрипт простого интернет-магазина
Необходимо написать простой скрипт интернет-магазина.
Под словом простым я подразумеваю отсутствия поиска товара, опросов, комментариев, рейтинга, использования ajax, flash и других технологий и функций присущих нормальному магазину. Для тех кто прочитал между строк повторяю, вышеописанное НЕ должно присутствовать в скрипте.
Что нужно:
технологии PHP, MySQL и конечно HTML
Что из себя представляет этот магазин.
Дизайн - любой на ваше усмотрение(обычные таблицы+графическое лого подойдет), в отдельных файлах, подключается через include("head.php"); чем меньше рисунков тем лучше.
Главная страница: только категории товара.
Страница категории товара - список товаров этой категории. Товар- название, фото, цена, короткое описание(до 255 симв.) ссылка на "добавить в корзину"
Отдельной страницы товара нет.
Страница корзины - список добавленного товара(только название), кол-во, цена, общая сумма и кнопки оформить заказ и отмена.
Оформление заказа - админу высылается письмо с кол-вом и названием купленного товара, юзеру выводиться сообщение "ваш заказ получен".
Админка: добавление, удаление, редактирование товаров и категорий. И все, поступившие заказы в админ зоне НЕ отображаются.
Файл установки: создание таблиц в базе, логин и пароль админа.
Вроде все описал, если что задавайте вопросы.
За скорость выполнения дополнителное возн$$граждение.
Оплата предпочтительно через webmoney.
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