Скрипт простого интернет-магазина

Необходимо написать простой скрипт интернет-магазина.

Под словом простым я подразумеваю отсутствия поиска товара, опросов, комментариев, рейтинга, использования ajax, flash и других технологий и функций присущих нормальному магазину. Для тех кто прочитал между строк повторяю, вышеописанное НЕ должно присутствовать в скрипте.

Что нужно:

технологии PHP, MySQL и конечно HTML

Что из себя представляет этот магазин.

Дизайн - любой на ваше усмотрение(обычные таблицы+графическое лого подойдет), в отдельных файлах, подключается через include("head.php"); чем меньше рисунков тем лучше.

Главная страница: только категории товара.

Страница категории товара - список товаров этой категории. Товар- название, фото, цена, короткое описание(до 255 симв.) ссылка на "добавить в корзину"

Отдельной страницы товара нет.

Страница корзины - список добавленного товара(только название), кол-во, цена, общая сумма и кнопки оформить заказ и отмена.

Оформление заказа - админу высылается письмо с кол-вом и названием купленного товара, юзеру выводиться сообщение "ваш заказ получен".

Админка: добавление, удаление, редактирование товаров и категорий. И все, поступившие заказы в админ зоне НЕ отображаются.

Файл установки: создание таблиц в базе, логин и пароль админа.

Вроде все описал, если что задавайте вопросы.

За скорость выполнения дополнителное возн$$граждение.

Оплата предпочтительно через webmoney.