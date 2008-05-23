Добрый день! Требуется создать небольшой корпоративный интранет-портал на платформе Windows SharePoint Services 3.0 на основе разработанного нами дизайна. Сделайте, пожалуйста, для нас коммерческое предложение на эту работу (стоимость и сроки). Требуемая структура ...
Требуется скрипт регистрации в каталогах
Требуется скрипт регистрации в каталогах типа 1ps или avtoprogon и т.д. Пишите только сюда ваши предложения и цены. Или хотя бы примерные цены.
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