Портал на WSS 3.0

Добрый день!

Требуется создать небольшой корпоративный интранет-портал на платформе Windows SharePoint Services 3.0 на основе разработанного нами дизайна. Сделайте, пожалуйста, для нас коммерческое предложение на эту работу (стоимость и сроки). Требуемая структура сайта приведена ниже. При необходимости я могу выслать разработанный нами дизайн сайта.

Структура корпоративного сайта:

1. Часто обновляемый раздел (по мере поступления актуальной информации)

Раздел работает как форум и обновляется благодаря самим же сотрудникам, которые зарегистрированы в сети и имеют доступ к сайту: каждый сотрудник может разместить свое объявление и иллюстрацию к нему; для всех сотрудников предусмотрена возможность оставлять свои комментарии «внутри» объявления, при переходе на страницу с ним. Для авторов сообщений - возможность редактировать и удалять их.

В разделе может размещаться ЛЮБАЯ ТЕКУЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, без указания рубрики:

* Объявления, опросы, приглашения, анонсы событий / мероприятий

* Новости

* Впечатления и слова благодарности

* Поздравления с выходом на работу или днем рождения и т.д.

На странице отображается 5-7 объявлений (в перспективе: объявления, размещенные ранее, «уходят» на архивные страницы); страницы формируются и нумеруются в порядке «наполнения».

2. Раздел, обновляемый раз в месяц (не предполагает интерактива)

Рубрики:

* Мы и о нас: пресса, интервью, мнения и комментарии, корпоративные программы, рассказы о проектах и отчеты о мероприятиях проведенных внешних или внутрикорпоративных, связанных с командировками или отпусками сотрудников

* Полезная информация: адреса офисов, ближайших к ним точек питания, спортивных центров; анонсы рекомендуемых культурных событий и тематических мероприятий Москвы на ближайший месяц: выставки, форумы, новые магазины, фильмы, книги, рестораны и т.д.

3. Раздел, обновляемый реже одного раза в месяц

* Карточки сотрудников (на каждого сотрудника компании)

- ФИО полностью

- Структурное подразделение

- Занимаемая должность

- Телефон для связи (моб., городской, внутренний номер)

- Дата рождения

- Фото

- Архив сообщений данного сотрудника

Для поиска информации по сайту необходимо предусмотреть поисковую строку.