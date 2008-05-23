Гостевая книга на php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка200 просмотров

Необходимо сделать простенькую гостевую книгу на php НА ФАЙЛАХ!

нужно 3 странички

1 с формой для регистрации

2 с формой для отправки сообщения

3 вывод сообщения

сообщения а также логин/пароль хранятся в файлах

Должны использоватьcя функции implode, explode, fputs

+необходимо сделать проверку заполнения полей формы на JavaScript

гостевая должна в среде XAMPP

КТо согласен пишите в личку, опишу все более подробно

Крайний срок разработки сегодня до 23-00

Цена договорная

кто согласен стучите в icq 410-530-566

JavaScriptPHP
17 лет назад
ZHigan4ik
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

boan
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
Большое спасибо за работу Приятно было работать, все сделал быстро и качественно Рекомендую!

Заявки фрилансеров

boan
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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