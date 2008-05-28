Добрый день! Сайт http://www.stroymetallproekt.ru/ Необходимо, чтобы подложка на фоновой картинке (на кирпичной стене) была резиновой, а то сейчас на мониторе компьютера она хорошо смотрится, а на мониторе ноутбука обрезана сверху ...
Исправление ошибки движка + Правка верстки
Исправление ошибки движка – одна функция работает с багом. Иногда срабатывает иногда нет. Также нужно исправить верстку, страница в ИЕ едет и сделать так чтобы подвал был в самом низу экрана независимо от количества контента. Нужно сверстать 1 страницу на основе другой, и исправить верстку 2й(добавить поля). Работа несложная рассчитываю до 50$.
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