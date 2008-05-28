Исправление ошибки движка + Правка верстки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок144 просмотра

Исправление ошибки движка – одна функция работает с багом. Иногда срабатывает иногда нет. Также нужно исправить верстку, страница в ИЕ едет и сделать так чтобы подвал был в самом низу экрана независимо от количества контента. Нужно сверстать 1 страницу на основе другой, и исправить верстку 2й(добавить поля). Работа несложная рассчитываю до 50$.

17 лет назад
Alexandrssite
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

lingod
Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

lingod
Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
17 лет назад