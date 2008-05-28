Исправление ошибки движка + Правка верстки

Исправление ошибки движка – одна функция работает с багом. Иногда срабатывает иногда нет. Также нужно исправить верстку, страница в ИЕ едет и сделать так чтобы подвал был в самом низу экрана независимо от количества контента. Нужно сверстать 1 страницу на основе другой, и исправить верстку 2й(добавить поля). Работа несложная рассчитываю до 50$.