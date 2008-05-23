Нужно подключить и настроить php-скрипт магазина электроннных товаров. Магазин вот этот: http://lasto.com/shop/shop_on_site.html Лицензия есть. Я пришлю вам архив скрипта на почту, дам доступ к хостингу. ...
Редактирование скрипта шоп-скрипт
На базе шоп-скрипт сделать небольшие доработки. Подробности по icq 382014646
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