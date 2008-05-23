OsDate - php/mySQL - расстояние от ZIP кодa

Добавить Сортирование по расстоянию от ZIP кодa

Оплата:

Я могу сделать перевод через MoneyGram (или Paypal). Вы можете показать демо на своем сервере и если все работает то я сделаю перевод, и вы мне пошлете скрипт. Но если у вас нету своего хостинга, я могу дать свой. Вы поменяете пороль до перевода денег.

osDate:

http://www.tufat.com/s_free_dating_system.htm

http://www.tufat.com/files_lgpl/script_39.tgz

Пример mysql части:

http://www.goondocks.com/blog/08-01-22/zip_code_ra...

Если надо - United States Zip Code Database:

http://www.populardata.com/zip_codes.zip