Подключить платежи модуль приема платежей для roboexchange
OsDate - php/mySQL - расстояние от ZIP кодa
Добавить Сортирование по расстоянию от ZIP кодa
Оплата:
Я могу сделать перевод через MoneyGram (или Paypal). Вы можете показать демо на своем сервере и если все работает то я сделаю перевод, и вы мне пошлете скрипт. Но если у вас нету своего хостинга, я могу дать свой. Вы поменяете пороль до перевода денег.
osDate:
http://www.tufat.com/s_free_dating_system.htm
http://www.tufat.com/files_lgpl/script_39.tgz
Пример mysql части:
http://www.goondocks.com/blog/08-01-22/zip_code_ra...
Если надо - United States Zip Code Database:
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