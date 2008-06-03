Решить несколько проблем в скрипте HYIP

Профессионализм и тщательный подход к вопросу сыграли свою значительную роль. Огромное значение в принятии мной решения имели также отзывы людей, работающих с Алексеем Леонидовичем. Надеюсь,что и в будущем наше партнерство будет удачным и успешным. Алексей Леонидович производит впечатление очень серьезного, вдумчивого и ответственного человека. Его предложение меня устроило на 100%. Всем рекомендую этого профессионала своего дела!