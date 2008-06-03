Решить несколько проблем в скрипте HYIP

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Завершен2 заявки142 просмотра

Срочно нужен PHP программист

Нужно решить несколько проблем в скрипте HYIP мониторинга!

Нужен програмер на постоянную работу!

PHP
17 лет назад
hyip_
59 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

AterOnis
Алексей 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
Профессионализм и тщательный подход к вопросу сыграли свою значительную роль. Огромное значение в принятии мной решения имели также отзывы людей, работающих с Алексеем Леонидовичем. Надеюсь,что и в будущем наше партнерство будет удачным и успешным. Алексей Леонидович производит впечатление очень серьезного, вдумчивого и ответственного человека. Его предложение меня устроило на 100%. Всем рекомендую этого профессионала своего дела!
Отличный заказчик ! Работали по hyip скриптам

Заявки фрилансеров

AterOnis
Алексей 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад

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