По готовому дизайну - закодить сайт

Всем привет!

Нашему дизайну нужен программизм.

Речь о веб сайте компании. Работа тонкая и "совка" не терпит.

Нужно будет сделать ИМЕННО ТАК как на дизайне и не как иначе.

Задачи:

1) Повесить на дизайн сайта систему управления (не определено)+1000$

2) Расширить возможности по регистрации участников во внутренней системе сайта. +500$

Полученный результат, должен одинаково отображаться во всех популярных браузерах (cross browser coding)

Бонус:

Исполнителю главной роли, при удачно завершенной работе (по срокам и качеству)

гарантируется проект в виде заказа на веб сайт с бюджетом не менее 2000$

Важно:

Предложения от "веб-студий" рассматриваются только на условиях безналичного расчета.