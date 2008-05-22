Бюджет обсуждаем. Успешно сделавшему работу кандидату будет предложена серия заказов. Заинтересовавшихся прошу оставлять в личке: – краткую информацию о себе с проф. точки зрения – ссылки на ...
По готовому дизайну - закодить сайт
Всем привет!
Нашему дизайну нужен программизм.
Речь о веб сайте компании. Работа тонкая и "совка" не терпит.
Нужно будет сделать ИМЕННО ТАК как на дизайне и не как иначе.
Задачи:
1) Повесить на дизайн сайта систему управления (не определено)+1000$
2) Расширить возможности по регистрации участников во внутренней системе сайта. +500$
Полученный результат, должен одинаково отображаться во всех популярных браузерах (cross browser coding)
Бонус:
Исполнителю главной роли, при удачно завершенной работе (по срокам и качеству)
гарантируется проект в виде заказа на веб сайт с бюджетом не менее 2000$
Важно:
Предложения от "веб-студий" рассматриваются только на условиях безналичного расчета.
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