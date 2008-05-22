Оптимизировать БД, снизить нагрузку на сервер

Получил такое письмо.. нужно посмотреть что там можно сделать с БД

Уведомляем Вас о том, что запросы к БД хххх создают

повышенную нагрузку на сервер, так как используется слишком

большое количество строк в запросах. Примеры запросов во

вложении. Вам необходимо оптимизировать запросы к БД.

Обращаем Ваше внимание на то, что если нагрузка будет

повторятся, то мы будем вынуждены отключить эту БД.

хостер - мастерхост