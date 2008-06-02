Написать программу к диплому на PHP/MySQL

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Завершен22 заявки528 просмотров

Типа простенького интернет-магазина

Сам диплом есть, в нём уже всё описано что надо

Функциональность самая простая

Особых требований нет

Чтобы работало как-то и ладно

Срок - 2008-06-03 вечером (то есть уже завтра)

Расплачиваюсь только WMR или Яндекс.Деньгами

Интересуют предложения только исполнителей с положительными отзывами

MySQLPHP
17 лет назад
759707161715
Андрей 
35 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранные исполнители

_AXE_
Ivan 
59 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
9 отзывов(-3)
17 лет назад
$120
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Еще будем сотрудничать:)
exblog
Valery 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$50
4 дня
Исполнитель пропал

Заявки фрилансеров

_AXE_
Ivan 
59 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
9 отзывов(-3)
17 лет назад
exblog
Valery 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад