Сделать небольшие поправки в скрипте ICQ#: 370-402-011
Написать программу к диплому на PHP/MySQL
Типа простенького интернет-магазина
Сам диплом есть, в нём уже всё описано что надо
Функциональность самая простая
Особых требований нет
Чтобы работало как-то и ладно
Срок - 2008-06-03 вечером (то есть уже завтра)
Расплачиваюсь только WMR или Яндекс.Деньгами
Интересуют предложения только исполнителей с положительными отзывами
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