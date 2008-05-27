Интересует скрипт бизнес портал, справочник, объявления, торги, тендеры, транспорт, туризм все в одном пакете. Кто имеет опыт работы в данной области? Возможна ли многоязычность?
Парсеры сайтов, PHP
Задача:
Написание 20 парсеров сайтов по станадртному паттерну (однотипные данные).
Требования: знание регэкспов, знание php на среднем уровне.
API готово, необходимо писать исключительно стандартные классы реализации.
Стоимость: $10/парсер. Среднее время девелопмента - 0.5 - 1.5 часа в зависимости от умения быстро сочинять регулярные выражения.
Сроки - 4 дня (выходные included).
ICQ для связи: 368906137
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