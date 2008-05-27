Парсеры сайтов, PHP

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок185 просмотров

Задача:

Написание 20 парсеров сайтов по станадртному паттерну (однотипные данные).

Требования: знание регэкспов, знание php на среднем уровне.

API готово, необходимо писать исключительно стандартные классы реализации.

Стоимость: $10/парсер. Среднее время девелопмента - 0.5 - 1.5 часа в зависимости от умения быстро сочинять регулярные выражения.

Сроки - 4 дня (выходные included).

ICQ для связи: 368906137

PHP
17 лет назад
drafter
Антон 
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Valer
42 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
Выполнил работу быстро и качественно, несмотря на большой объем рутины в задаче. Приятно работать с такими исполнителями.

Заявки фрилансеров

Valer
42 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад