Система аутентификации

Аутентификация пользователей с использованием графических паролей.

веб-сервис, либо локальное приложение.

срочность: крайний срок - вечер 24.05

размер оплаты: обсудим

СУТЬ:

Пользователь регится в системе.

Выбирает несколько маленьких картинок из базы (около 130 картинок 60*60пикс.) – это его «графический пароль».

При аутентификации:

все объекты базы рэндомом склеиваются в одно большую картинку, которая показывается пользователю. Он кликает по картинке в тех местах, где расположены его «картинки». Жмет кнопку подтвердить. Средствами JS запоминаются координаты, по которым щелкнул пользователь.

Данные передаются системе.

Система смотрит, что выбрал пользователь в качестве «пароля», сравнивает с эталоном в учетке. (сравнивает координаты по которым щелкнул пользователь с соответствующими координатами картинок пользователя)

Выносит вердикт.

+ коды, описание, алгоритм.

проект показательный для дипломной работы.

подробности - в приложении. если есть свои идеи - приветствуются