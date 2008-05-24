Система аутентификации

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки153 просмотра

Аутентификация пользователей с использованием графических паролей.

веб-сервис, либо локальное приложение.

срочность: крайний срок - вечер 24.05

размер оплаты: обсудим

СУТЬ:

Пользователь регится в системе.

Выбирает несколько маленьких картинок из базы (около 130 картинок 60*60пикс.) – это его «графический пароль».

При аутентификации:

все объекты базы рэндомом склеиваются в одно большую картинку, которая показывается пользователю. Он кликает по картинке в тех местах, где расположены его «картинки». Жмет кнопку подтвердить. Средствами JS запоминаются координаты, по которым щелкнул пользователь.

Данные передаются системе.

Система смотрит, что выбрал пользователь в качестве «пароля», сравнивает с эталоном в учетке. (сравнивает координаты по которым щелкнул пользователь с соответствующими координатами картинок пользователя)

Выносит вердикт.

+ коды, описание, алгоритм.

проект показательный для дипломной работы.

подробности - в приложении. если есть свои идеи - приветствуются

JavaScript
17 лет назад
mizzam
Макс 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Scratch
42 года
21 год в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
Александр - очень грамотный специалист и просто хороший человек, с которым приятно иметь дело. Выполнил задание на отлично и точно в срок. По ходу выполнения проекта прислушивался к комментариям и вносил необходимые изменения. Работа была действительно сотрудничеством, а не просто написанием кода по тз.

Заявки фрилансеров

Scratch
42 года
21 год в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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