Александр - очень грамотный специалист и просто хороший человек, с которым приятно иметь дело. Выполнил задание на отлично и точно в срок. По ходу выполнения проекта прислушивался к комментариям и вносил необходимые изменения. Работа была действительно сотрудничеством, а не просто написанием кода по тз.