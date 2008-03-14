Scratch

Александр Веприк Scratch

 
40 летУкраина/Харьков
20 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
mizzam
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Система аутентификации
Александр - очень грамотный специалист и просто хороший человек, с которым приятно иметь дело. Выполнил задание на отлично и точно в срок. По ходу выполнения проекта прислушивался к комментариям и вносил необходимые изменения. Работа была действительно сотрудничеством, а не просто написанием кода по тз.
Anim21
Gb Dcgb 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Три скрипта
Отличный исполнитель. Заказ выполнил оперативно, быстро и главное качественно по разумной цене. Рекомендую.
Заказчик оперативно отвечал на все вопросы по скриптам, предоставил наработки по скриптам, которые были. Полностью доволен работой с заказчиком.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга