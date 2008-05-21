Общая задача - прикрутить управляемую галерею на сайт

- В галерее д.б. разделы, в каждом разделе - маленькие картинки, причем пропорции картинок произвольные. Картинки представлены матрицей 3х3. Если их больше - страницы.

- При нажатии на маленькую картинку она доп окном (java) раскрывается в большую (учтите произвольный размер). При клике на большую доп. окно закрывается

- У каждой картинки может быть подпись

- Главное! Галерея вписана в существующий дизайн (можно положить ее в папку, сделать rewrite_engine off , но с инклюдами могут быть некоторые трудности - самопис).

Можете адаптировать существующий скрипт галереи или прикрутить вашу разработку - главное, чтобы все работало.