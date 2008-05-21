PHP + MySQL. Поддержка списков рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки239 просмотров

Уже реализовано на сервере (PHP + MySQL)

1) подписка

2) подтверждение подписки

3) ведение БД запросов на подписку

Нужно сделать доработки:

1) Отписка

2) Рассылка новостей заданными порциями с заданным интервалом с поддержкой mail merge

3) Импорт данных из CSV

4) Наложение фильтра

Более подробное ТЗ при переписке

MySQLPHP
17 лет назад
abcsport
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

VoodooKid
Сергей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
Исполнитель пропал. На письма не отвечает.

Заявки фрилансеров

VoodooKid
Сергей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад