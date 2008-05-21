Необходимо добавить на сайт (Joomla! CMS) программное обеспечение компании ЗАО «Сирена-Трэвел» для осуществления бронирования авиаперевозок. Описание протокола работы с XML-шлюзом в приложенном файле. Интересует цена и сроки. Нужно ...
PHP + MySQL. Поддержка списков рассылки
Уже реализовано на сервере (PHP + MySQL)
1) подписка
2) подтверждение подписки
3) ведение БД запросов на подписку
Нужно сделать доработки:
1) Отписка
2) Рассылка новостей заданными порциями с заданным интервалом с поддержкой mail merge
3) Импорт данных из CSV
4) Наложение фильтра
Более подробное ТЗ при переписке
Выбранный исполнитель
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